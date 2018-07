Ainda sem pontuar, Crystal Palace anuncia novo técnico

O Crystal Palace confirmou nesta quarta-feira um velho conhecido como seu novo técnico. O clube anunciou a contratação de Neil Warnock, que iniciará a sua segunda passagem pelo time, substituindo Tony Pullis, que deixou o comando da equipe antes do início do Campeonato Inglês.

Warnock, de 65 anos, assinou um contrato por duas temporadas e passou dois anos e meio pelo clube, entre 2007 e 2010. Ele estava desempregado desde abril de 2013, quando deixou o Leeds. O veterano já treinou 13 clubes desde 1980, incluindo passagens por Queens Park Rangers e Sheffield United.

Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês, o Crystal Palace foi derrotado por Arsenal e West Ham. Assim, Warnock começará o seu trabalho tentando recuperar um time que tem com objetivo nessa temporada se manter na elite. A sua primeira partida nessa nova passagem pelo clube será neste sábado, diante do Newcastle, fora de casa.