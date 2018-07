Ainda sem reforços para a Série A, Ponte Preta dispensa três jogadores A reapresentação do elenco da Ponte Preta, nesta quarta-feira, não contou com reforços, mas teve novidades. O lateral-esquerdo Rodrigo Biro e os atacantes Wellington e Fábio Santos sequer treinaram com o restante do grupo. Foram dispensados às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de maio.