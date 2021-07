Ainda sem reforços, Sylvinho indica Corinthians com poucas mudanças em Cuiabá

O Corinthians causou muita euforia em seus torcedores ao anunciar os meias Giuliano e Renato Augusto em um período de sete dias, mas o momento que se segue pede paciência. Nenhum dos dois poderá estrear tão cedo, portanto o time que vai a campo nos próximos jogos não deve ser muito diferente do que já vinha atuando, como indicou o técnico Sylvinho no treinamento deste sábado, em preparação para enfrentar o Cuiabá, na segunda-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Sem tantas opções para variar o time, o treinador corintiano pode fazer duas substituições em relação à escalação utilizada na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no sábado passado, na Neo Química Arena. O atacante Marquinhos, que voltou do Sport, clube ao qual estava emprestado, a pedido de Sylvinho, pode aparecer pela primeira vez no time titular, entrando no lugar de Mateus Vital. Outra provável mudança é Vitinho no lugar de Roni.

Antes de iniciar os trabalhos no CT Joaquim Grava, o técnico passou vídeos de jogos do Cuiabá. Então, foi realizado um treinamento tático no Campo 2, com foco na movimentação e no posicionamento em diversas situações de jogo. As atividades foram encerradas com um treino de cobranças de pênaltis.

Sem atuar desde dezembro do ano passado, Renato Augusto não trabalhou junto com os companheiros e focou em um trabalho de recuperação física na parte interna do CT. Giuliano, por sua vez, chegou a fazer um aquecimento com o restante do grupo, mas foi para a academia na sequência. Os dois meio-campistas só estarão regularizados a partir do dia 1.º de agosto, quando abre a janela internacional.

O Corinthians pode ir a campo com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Mateus Vital (Marquinhos), Gustavo Mosquito e Jô.