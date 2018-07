Ainda sem renovar com patrocinador, Vasco quer reforços 'baratos'

Com pouco dinheiro para investir e ainda sem ter confirmado a renovação de contrato com a Caixa Econômica Federal, o Vasco trata de tentar reforçar a equipe com soluções baratas. Nos últimos dias, a diretoria encaminhou a contratação de três jogadores: Lucas, que pertence ao Friburguense, Jean Patrick, do Luverdense, e Bruno Ferreira, que defendeu a Portuguesa.

Os três ainda não tiveram a contratação definida - o que deve acontecer nos próximos dias -, mas sinalizam para a política de contratações para 2015: jogadores desconhecidos e baratos, mas "com potencial".

Dos três, Bruno Ferreira está mais próximo de acertar porque está sem clube. Após a queda da Lusa para a Série C, o lateral-direito de 20 anos ficou sem contrato. Assim, a tendência é que seja adquirido em definitivo pelo Vasco.

Já as contratações dos volantes Lucas - que, apesar de pertencer ao Friburguense, destacou-se atuando pelo Macaé na campanha que levou o time à Série B - e Jean Patrick dependem de um acerto financeiro.