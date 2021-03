Ainda sem ritmo em seu primeiro jogo, Pedro valoriza vitória do Flamengo

Superior durante os 90 minutos, o Flamengo só conseguiu deslanchar no segundo tempo na vitória sobre o Resende por 4 a 1, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Autor de um dos gols, Pedro falou sobre a primeira partida na temporada 2021.

Assim como todo o elenco principal, Pedro retornou das férias e começou a treinar somente na última segunda-feira. Sem ritmo de jogo e ainda mal fisicamente, o atacante preferiu valorizar o resultado do que propriamente a apresentação individual no confronto.

"Fizemos um grande jogo e poderíamos inclusive ter saído com uma vitória por um placar maior. Mas nos comportamos bem e o importante neste momento foi sair com os três pontos", disse Pedro na saída do gramado.

Pedro já projetou o clássico diante do Botafogo, na quarta-feira que vem, no Engenhão. "Clássico é clássico. É 50% de chance de vitória para cada lado. Mas vamos trabalhar bastante para novamente fazer um grande jogo", finalizou.

Com a vitória desta sexta-feira, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Carioca com nove pontos dois a mais que o vice-líder Volta Redonda.