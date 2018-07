Ainda sem Robinho, Cruzeiro viaja com 23 jogadores

Ainda sem poder contar com os meias Robinho e Alisson, em fase final de recuperação de lesões musculares, o Cruzeiro embarcou na manhã desta terça-feira para o Recife, onde vai enfrentar o Santa Cruz na quarta, às 21h45, no Arruda, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos dois lesionados, a outra ausência na lista de 23 jogadores relacionados pelo técnico Paulo Bento é Allano, que foi vetado pelo departamento médico após sofrer uma luxação no braço no último sábado, durante o empate por 2 a 2 com o Figueirense, no Mineirão. Já o atacante colombiano Riascos, reintegrado após período de empréstimo ao Vasco, ainda não vai ser aproveitado.

Em compensação, Paulo Bento contará mais duas opções para escalar o Cruzeiro: o lateral-direito Lucas e o volante argentino Lucas Romero, que cumpriram suspensão automática no último fim de semana pela expulsão no jogo contra o Coritiba, na estreia do time no Brasileirão.

Paulo Bento ainda não confirmou a escalação do Cruzeiro, mas a tendência é de que Lucas e Lucas Romero retornem ao time. Assim, a equipe entraria em campo com a seguinte formação: Fábio; Lucas, Bruno Rodrigo, Bruno Viana e Sanchez Miño; Henrique, Lucas Romero, Élber, Arrascaeta e Pisano; Willian.

Nesta terça-feira, o Cruzeiro encerrará a preparação para o jogo contra o Santa Cruz com um treino no CT do Sport, às 18 horas. Com um ponto, o time ocupa apenas o 16º lugar no Brasileirão e vai buscar a sua primeira vitória no torneio.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo no Arruda:

Goleiros: Fábio, Rafael e Lucas França.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Bruno Viana, Fabrício Bruno e Léo.

Lateral-direito: Lucas.

Lateral-esquerdo: Bryan.

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, Bruno Nazário, Henrique, Bruno Ramires Arrascaeta, Federico Gino, Élber, Lucas Romero, Marciel, Matías Pisano e Sánchez Mino.

Atacantes: Douglas Coutinho e Willian.