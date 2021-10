Ainda sem saber se terá Rigoni e Calleri, Ceni pode perder Nestor contra o Inter

Ainda sem saber se poderá contar com a dupla de ataque argentina formada por Emiliano Rigoni e Jonathan Calleri, o técnico Rogério Ceni poderá ficar sem Rodrigo Nestor para o duelo do São Paulo deste domingo, às 18h15, no Morumbi, contra o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O meio-campista sofreu uma entorse no tornozelo direito na derrota para Red Bull Bragantino e tratou das dores no local, nesta quinta-feira, separado do restante do elenco.

Rigoni chegou a participar das atividades com os demais companheiros, mas também fez um trabalho específico com os fisioterapeutas do clube para cuidar das dores musculares na coxa esquerda. Já Calleri, que também se recupera de lesão muscular, não foi para o gramado e fez apenas tratamento da lesão.

A boa notícia para o treinador são-paulino foi a presença de Luan no campo do CT da Barra Funda, mostrando evolução da lesão sofrida no músculo adutor da coxa esquerda. Fora do time desde o dia 11, o volante ainda necessita de mais um tempo de recuperação.

Um provável time do São Paulo para encarar o Inter poderá formar com: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (Benítez); Luciano e Rigoni.