Ainda sem Soteldo, Venezuela chega a Porto Alegre para estreia na Copa América

A seleção da Venezuela já está no Brasil para a disputa da Copa América. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira em Porto Alegre, onde neste sábado fará a sua estreia na competição continental contra o Peru, às 16 horas, na Arena Grêmio. O jogo vale pelo Grupo A, o mesmo de Brasil e Bolívia, que abrem o torneio nesta sexta, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O grupo de 22 jogadores do técnico Rafael Dudamel veio de Cincinnati, nos Estados Unidos, onde realizou um treinamento ainda na segunda-feira, antes do embarque para o Brasil. No domingo passado, a Venezuela venceu um amistoso contra os Estados Unidos por 3 a 0.

Mas a delegação não desembarcou completa no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Convocado para o lugar do cortado Adalberto Peñaranda, o atacante Soteldo só se apresentará nesta quinta-feira, já que ainda participará do clássico contra o Corinthians nesta quarta, às 21h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira atividade da Venezuela em Porto Alegre será na tarde desta terça-feira, no campo de treinamento do Sesc. Depois de encarar o Peru, os venezuelanos enfrentarão o Brasil, na próxima terça, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e a Bolívia, no dia 22, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.