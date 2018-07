Ainda sem substituto para Micale, seleção sub-20 é convocada para treinos

Após fracassar no Sul-Americano Sub-20, o que inclusive provocou a demissão do técnico Rogério Micale, a seleção brasileira da categoria já começa a pensar no seu próximo compromisso, o tradicional Torneio de Toulon. Por isso, nesta terça-feira, o técnico Carlos Amadeu convocou a equipe para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Amadeu é o treinador da equipe sub-17 do Brasil, que venceu o Sul-Americano da sua categoria neste ano e se classificou para o Mundial. Assim, enquanto a CBF não define o substituto de Micale, ele vai acumular o comando das duas equipes de base da seleção.

Nesta primeira convocação, Amadeu chamou 23 jogadores nascidos em 1999, com idades entre 17 e 18 anos. Eles vão se apresentar ao treinador na noite do próximo domingo, permanecendo na Granja Comary até a sexta-feira seguinte. Posteriormente, uma nova convocação será realizada para o Torneio de Toulon, agendado para o período entre 28 de maio e 10 de junho.

"É importante termos esta primeira semana de treinamentos para poder observar pelo menos dois jogadores por posição e, lá na frente, levarmos para o Toulon uma equipe forte. A competição é de alto nível e será muito disputada", comentou o treinador ao site oficial da CBF.

A seleção fracassou no Sul-Americano Sub-20 ao fechar o torneio na modesta quinta colocação. Com o Brasil fora do Mundial, a CBF optou por levar ao Torneio de Toulon uma equipe mais jovem, com jogadores nascidos em 1999, já pensando no Sul-Americano Sub-20 de 2019, que vai ser classificatório para a Olimpíada de Tóquio, em 2020.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Hugo Nogueira (Flamengo), Phelipe Megiolaro (Grêmio) e Everton Silva (Sport).

Laterais: Lucas Minelli (Corinthians), Emerson (Ponte Preta), Guilherme Guedes (Grêmio) e Michael (Flamengo).

Zagueiros: Gabriel Souza (Vitória), Walce (São Paulo), Felipe Camargo (Figueirense) e Bruno Fuchs (Internacional).

Meio-campistas: Ederson José (Desportivo Brasil), Gabriel Kazu (Luverdense), Henrique (Coritiba), Vinicius Souza (Flamengo), Igor (São Paulo), Fabrício Oya (Corinthians), Léo Passos (Palmeiras) e Pablo Pardal (Cruzeiro).

Atacantes: Marquinhos Cipriano (São Paulo), Paulo Vitor (Vasco), Gabriel Novaes (São Paulo) e Luiz Fernando (Figueirense).