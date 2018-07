Ainda sem técnico, Corinthians tem quatro mudanças em treino

Sob o comando do técnico interino Fabio Carille, o Corinthians realizou neste sábado o último treino antes do duelo contra o Botafogo, domingo, às 16h, no Itaquerão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O time titular contou com quatro novidades em relação à derrota para o Fluminense na rodada anterior. Duas por lesão. O goleiro Walter e o volante Elias deram lugar a Cássio e Rodriguinho, respectivamente. O zagueiro Yago, expulso na última partida, será substituído por Pedro Henrique. A quarta alteração é por questão técnica. O atacante Ángel Romero ganhou a vaga de Luciano.

O revés diante do Fluminense tirou o Corinthians do G4 do Brasileirão. O time paulista ocupa a quinta posição, com os mesmos 13 pontos do Santos, o quarto colocado, mas com pior saldo de gols. O Botafogo vem de vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, resultado que tirou a equipe carioca da lanterna e da zona de rebaixamento.

Enquanto o elenco trabalha com técnico interino, a diretoria corre atrás do substituto de Tite, novo treinador da seleção brasileira. Roger Machado, Eduardo Baptista, Fernando Diniz e Sylvinho recusaram o convite. O presidente Roberto de Andrade cogitou Oswaldo de Oliveira, do Sport, mas houve reações negativas por parte da torcida e de diretores. Mano Menezes e Abel Braga foram vetados e não têm chance de serem contratados.

Neste domingo, o interino Carille deve mandar a campo um Corinthians com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel; Romero.