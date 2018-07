Ainda sem técnico definido, Atlético-MG se reapresenta e faz treino fechado

Um dia depois de perder para o Vitória em casa e ver o técnico Rogério Micale ser demitido, o elenco do Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira. Sob o comando do interino Diogo Giacomini, o time realizou um treino fechado na Cidade do Galo, visando o duelo com o Atlético-PR, domingo, fora de casa.

A previsão inicial era de folga para esta segunda. Mas diante das circunstâncias e da turbulência vivida pelo Atlético-MG no Brasileirão, o clube mudou o planejamento e convocou os atletas para um trabalho extra, sem a presença da imprensa.

Giacomini foi o responsável por comandar a atividade e seguirá como treinador atleticano enquanto o nome do novo técnico não for definido. A diretoria do clube ainda não se manifestou sobre o substituto de Micale, mas o nome de Oswaldo de Oliveira foi o mais cogitado nesta segunda.

O certo é que o Atlético-MG vai bastante pressionado para Curitiba encarar o Atlético-PR. Sem vencer há três partidas no Campeonato Brasileiro, o time alvinegro é apenas o 11.º da tabela, com 31 pontos, e está a apenas três do São Paulo, que abre a zona de rebaixamento.