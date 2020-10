Ainda sem técnico, Palmeiras visita o Fortaleza para encerrar sequência negativa

No primeiro jogo após a demissão de Vanderlei Luxemburgo e ainda em busca de um técnico, o Palmeiras visita o Fortaleza neste domingo, às 20h30, no Castelão. No duelo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde busca encerrar uma sequência de três derrotas seguidas no campeonato.

O Palmeiras estacionou nos 22 pontos e se distanciou dos líderes da competição depois de ser derrotado por Botafogo, São Paulo e Coritiba. A sequência negativa, que inclui dois reveses no Allianz Parque, onde a equipe até então estava invicta no ano, foi determinante para a demissão de Luxemburgo, na última quarta-feira.

No dia seguinte à dispensa do experiente treinador, o presidente Maurício Galiotte e o diretor Anderson Barros concederam uma entrevista coletiva para enfatizar que o clube ainda vai definir um modelo de jogo, um conceito, antes de contratar um novo comandante.

Também afirmaram que não há pressa nessa busca, que permite "erro zero", no momento, depois de tantas mudanças de comandantes na gestão de Galiotte. Foram sete desde o início de 2017 - Eduardo Baptista, Cuca, Alberto Valentim, Roger Machado, Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo - e nenhum conseguiu iniciar e terminar o ano no cargo.

Dessa maneira, quem comanda o Palmeiras contra o Fortaleza, e possivelmente em outros jogos, será Andrey Lopes. Ele é auxiliar fixo da comissão técnica e apresenta bom retrospecto nas partidas em que dirigiu a equipe interinamente. No fim do último Brasileirão, "Cebola", como é conhecido, assumiu o time após a demissão de Mano Menezes e conquistou duas vitórias em dois jogos sobre Goiás (5 a 1) e Cruzeiro (2 a 0).

Andrey terá os reforços de Matías Viña e Gustavo Gómez, que retornaram ao clube após defenderem as seleções de Uruguai e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O zagueiro paraguaio deve formar a retaguarda com o jovem Renan, já que o titular Felipe Melo está suspenso pelo acúmulo de cartões e Luan segue fora para se recuperar de um estiramento muscular.

Na lateral direita, a tendência é de que Mayke seja titular pois Marcos Rocha apresentou um edema na coxa direita no duelo contra o Coritiba. Lucas Esteves é outra baixa. O jovem lateral-esquerdo lesionou a parte interna da coxa esquerda.

É possível que o treinador interino faça alterações no meio de campo e ataque. Raphael Veiga e Wesley, que começaram entre os reservas no último confronto, podem aparecer na escalação inicial.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X PALMEIRAS

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão e Carlinhos; Felipe, Juninho, Gabriel Dias, Osvaldo e Romarinho; David, Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Renan, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael (Wesley); Raphael Veiga (Gustavo Scarpa), Gabriel Veron e Luiz Adriano. Técnico (interino): Andrey Lopes.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ)

HORÁRIO - 20h30

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

NA TV - TNT e Premiere.