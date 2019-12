Ainda sem técnico, Vasco anuncia renovação de contrato com dois patrocinadores

O Vasco segue na busca por um treinador para a equipe em 2020 depois que não houve um acerto para a continuação do trabalho com Vanderlei Luxemburgo. Fora de campo, a diretoria acertou a renovação por mais uma temporada dos contratos de patrocínio com o Azeite Royal e com a Netbet. As duas empresas seguirão estampando seus logos no uniforme cruzmaltino ao longo de todo o próximo ano.

Após patrocinar de forma pontual o Vasco na final do Campeonato Carioca, o Azeite Royal se tornou um parceiro fixo do clube durante o mês de julho, quando seu nome passou a ser estampado, até os dias atuais, nas costas superior do uniforme. Já a Netbet, site especializado em apostas esportivas, fechou como patrocinador em março, expondo seu nome na barra inferior da frente da camisa. Agora também irá patrocinar o time feminino de futebol.

"As renovações dos contratos com o Azeite Royal e a Netbet são motivo de muita satisfação e fruto do trabalho de resgate da confiabilidade do nosso clube com os seus parceiros. Significam, também, uma mensagem direta aos potenciais novos patrocinadores de que buscamos entregar ainda mais do que o acordado em contrato, agregando valor aos seus objetivos", disse Carlos Costa, diretor de marketing do Vasco.

"Hoje a nossa parceria com o Vasco se tornou um sucesso. No começo era uma expansão da marca NetBet que estava se iniciando pelo Brasil. Hoje é a afirmação de que esse processo está sendo proveitoso para nós e a parceria com esse grande clube do futebol brasileiro trouxe grandes conquistas para nossa empresa", afirmou Alceu Aragão, diretor de marketing do site de apostas.

Com o Azeite Royal e a Netbet, o Vasco já tem quatro patrocinadores garantidos para a próxima temporada. Os outros são: BMG e Konami. O clube segue em tratativas com potenciais parceiros.