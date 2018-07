Ainda sem Valdívia, Atlético-MG vê vitória contra Ponte Preta como 'imperativa'

O técnico Roger Machado encerrou, neste sábado, em treino na Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, a preparação para o duelo diante da Ponte Preta, neste domingo, às 11 horas, no estádio Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco fez trabalhos técnicos e táticos, além de treinamento de jogadas com bolas paradas.

O meia Valdívia, recém-chegado do Internacional, ainda não apareceu na lista dos relacionados para o jogo contra o time campineiro, apesar de ter treinado na última sexta-feira com o grupo. A documentação do jogador ainda não está regularizada na CBF - o nome de Valdívia ainda não consta no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF.

A equipe atleticana vem de duas derrotas seguidas - para o Fluminense (2 a 1), no domingo passado, em casa, pelo Brasileirão, e para o Paraná (3 a 2), na última quarta-feira, em Curitiba, no duelo de ida entre os times pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os resultados negativos pressionaram o treinador Roger Machado, que pensava em poupar titulares contra a Ponte Preta, caso tivesse voltado do Paraná com um bom resultado para encaminhar a classificação na Copa do Brasil.

Agora, Roger Machado vê o confronto contra a Ponte Preta como decisivo para a sua equipe e considera a vitória como imperativa. "Embora seja a terceira rodada, para as nossas motivações no campeonato a gente precisa sempre acumular pontos e, dentro de casa, tem que ser sempre três pontos. Vencer dentro de casa é a nossa motivação", frisou o comandante atleticano.

Confira os relacionados pelo técnico Roger Machado para o embate contra a Ponte Preta:

Goleiros - Victor, Giovanni e Uilson

Laterais - Marcos Rocha, Alex Silva, Fábio Santos, Danilo e Leonan

Zagueiros - Gabriel, Felipe Santana, Erazo e Rodrigão

Volantes - Adilson, Rafael Carioca, Elias e Yago

Meias - Cazares, Otero, Maicosuel e Marlone

Atacantes - Robinho, Fred e Rafael Moura