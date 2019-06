Ainda sem vencer, Avaí inicia sequência paulista contra o São Paulo

O Avaí continua neste sábado a missão em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o São Paulo, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela oitava rodada.

Este será o primeiro dos dois duelos, ambos contra times paulistas, que antecedem a paralisação do campeonato por conta da disputa da Copa América. Na próxima quinta-feira, o time catarinense visitará o Palmeiras no Allianz Parque, na capital paulista.

Com quatro derrotas e três empates, o Avaí está na zona de rebaixamento. Diante da situação delicada, o zagueiro Betão garante que o time vai atrás de duas vitórias mesmo com os adversários sendo favoritos.

"A nossa projeção é vencer. Sabemos que o Palmeiras está invicto há 30 jogos, eu acho, e que o São Paulo é uma equipe de camisa. Mas, em nenhum lugar no regulamento, diz que não podemos vencer as duas partidas. Claro que é difícil, mas temos que brigar pelos seis pontos", projeta o zagueiro Betão.

O técnico Geninho indicou que fará mudanças na equipe. Uma delas é o retorno de Brenner, que não jogou contra o Internacional porque está emprestado pelos gaúchos e não pôde enfrentá-los. Com isso, Matheus Matias vai para o banco de reservas.

Outras alterações foram ensaiadas, como a entrada de Kunde na zaga para substituir Marquinhos Silva, com dores no joelho. Zagueiro de origem, Ricardo deve ser o volante no lugar de Matheus Barbosa. No ataque, Getúlio será outra novidade na vaga de Gegê.