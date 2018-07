Ainda sem vencer no Alemão, Werder Bremen anuncia demissão de técnico

O péssimo início de temporada e a lanterna do Campeonato Alemão foram suficientes para o Werder Bremen anunciar neste domingo uma mudança em seu comando. O clube demitiu o técnico Viktor Skripnik e confirmou o treinador da equipe sub-23, Alexander Nouri, como seu substituto interino.

Depois de lutar contra o rebaixamento na última temporada e conseguir escapar na reta final, o Werder Bremen começou ainda pior a atual edição do Campeonato Alemão. Já são três derrotas em três partidas na competição e quatro resultados negativos no geral na temporada. A demissão foi decidida após a goleada sofrida diante do Borussia Mönchengladbach por 4 a 1, no sábado.

"Nós decidimos dar este passo porque não estávamos convictos depois do desempenho diante do Mönchengladbach que a reviravolta poderia acontecer rapidamente com a atual comissão", explicou o diretor esportivo do Werder, Frank Baumann. "Nós queremos agradecer Viktor e seus assistentes pelo trabalho nos últimos anos."

Além do técnico, o Werder também optou pela demissão dos auxiliares Florian Kohfeldt e Torsten Frings. A saída encerra um vínculo de 20 anos de Skripnik com o clube. O ucraniano chegou em 1996 para atuar como zagueiro na equipe. Se aposentou por lá em 2004 e já assumiu o comando do time júnior, antes de ser promovido ao profissional.