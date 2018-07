Ainda sem vencer no Gauchão, Zago diz 'construir novo Inter'

Já são três rodadas do Campeonato Gaúcho e o Internacional segue sem vitórias. Ainda na ressaca do rebaixamento no Brasileirão, o time colorado continua em busca do primeiro triunfo no Estadual, após o empate por 1 a 1 com o Caxias, no beira-rio. Sem se abalar com a sequência ruim, o técnico Antônio Carlos Zago pede paciência e diz estar "construindo um novo Inter".

"Estamos buscando a formação ideal, o time ideal", afirma o treinador. "Temos um calendário duro pela frente, com 16 jogos em 48 dias até o final de março. Se você fizer um cálculo de que não treina um dia antes e depois, não tem tempo para treinar. Mas é o que nos espera. O que aconteceu ano passado foi esquecido, temos que olhar para frente. Temos de construir um novo Inter."

Nesta busca pela formação ideal da equipe, Zago viu evolução no desempenho do time no sábado. Na sua avaliação, o Inter esteve "bem postado" em campo "Pelo que vi do campo e conversei com quem assistiu lá de cima, o time esteve bem postado. Talvez um pouco abaixo daquilo que podemos render, mas controlado no primeiro tempo", comenta.

O bom posicionamento, contudo, não evitou o gol de empate marcado pelo Caxias aos 35 minutos do segundo tempo. Zago atribuiu o empate a um momento de desatenção da sua defesa. "O Caxias se aproveitou de uma jogada de lateral que não estávamos atentos", analisa o treinador.