Ainda sem vencer no Paulistão, Red Bull Bragantino perde da Inter de Limeira

Sensação da temporada 2019, o Red Bull Bragantino voltou a tropeçar no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, no encerramento da segunda rodada, o time de Bragança Paulista foi surpreendido pela Inter de Limeira, pelo placar de 1 a 0, diante de sua torcida, no estádio Nabi Abi Chedid. O único gol do duelo foi marcado pelo zagueiro Oliveira.

Com o resultado, o Bragantino é o lanterna do Grupo D, com apenas um ponto - no empate sem gols com o Santos, na estreia. Guarani e Corinthians somam quatro e Ferroviária, um. Já a Inter termina a rodada na segunda posição do Grupo C, com três pontos, atrás apenas do São Paulo, com quatro.

Bragantino e Inter fizeram um primeiro tempo de muito equilíbrio no Nabi Abi Chedid. Jogando em casa, o time comandado interinamente por Vinícius Munhoz - dará vaga a Felipe Conceição -, teve mais posse e bola, tentou envolver o adversário, mas pecou no último passe, facilitando a vida do goleiro Rafael Pin, que pouco trabalhou. Os arremates, principalmente de Thonny Anderson, foram para fora.

Já o time de Limeira sentiu muito a ausência de um camisa 9 - Luis Fabiano chegou a negociar, mas acabou recusando a proposta. No entanto, a Inter conseguiu criar algumas oportunidades, como na tentativa de Daniel Vançan, que passou rente à trave, e no chute de Thomaz, pela linha de fundo.

O segundo tempo começou mais movimentado. Em apenas 40 segundos de bola rolando, a Inter chegou ao gol. Vançan cobrou escanteio na cabeça de Oliveira, que testou firme para jogar no ângulo de Júlio César e abrir o marcador. O Bragantino tentou responder em cabeçada de Thonny Anderson, que passou raspando.

Após o gol, o Bragantino voltou a dominar o jogo, mas encontrou dificuldade para superar a defesa bem postada da Inter. O time de Limeira foi usando o contra-ataque para ameaçar e por muito pouco não fez o segundo. Marquinhos arriscou de fora da área e contou com um desvio para obrigar Júlio César fazer grande defesa.

Nos minutos finais, o time da casa foi para a pressão e fez uma verdadeira blitz para cima da Inter. Aos 31, Edimar cruzou para Matheus Peixoto, que, de peixinho, parou na defesa de Rafael Pin. A bola ainda correu em cima da linha. Aos 44, Tubarão recebeu de Tubarão e, com o gol vazio, jogou a última chance do Bragantino na trave.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Novorizontino na quinta-feira, às 19h15, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No mesmo dia e horário, a Inter de Limeira visita o Santos na Vila Belmiro, em Santos.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 x 1 INTER DE LIMEIRA

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Bruno Tubarão), Uillian Correia e Claudinho; Artur (Morato), Thonny Anderson (Matheus Peixoto) e Ytalo. Técnico: Vinícius Munhoz.

INTER DE LIMEIRA -Rafael Pin; Roger Bernardo, João Victor, Bruno Oliveira e Daniel Vançan; Marquinhos, Geovane (Jean Pablo) e Matheus Neris (Lucas Balardin); Airton Moisés (Tharlles), Thomaz e Lucas Braga. Técnico: Elano.

GOL - Oliveira, aos 40 segundos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz e Morato (RB Bragantino); João Victor, Lucas Balardin, Roger Bernardo e Thomaz (Inter de Limeira).

RENDA - R$ 50.400,00.

PÚBLICO - 5.322 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).