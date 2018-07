Ainda sem vencer o América-MG em 2016, Cruzeiro prevê duelo difícil com lanterna

Embalado por uma série de cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e a goleada sobre o Botafogo na Copa do Brasil, o Cruzeiro tentará confirmar a sua reação na próxima quinta-feira, quando vai encarar o América Mineiro, no Independência. Apesar de o adversário ser o lanterna da competição, o time descarta a possibilidade de encontrar mais facilidade nesse duelo.

"Todo mundo entra para buscar a vitória, independentemente da situação em que se encontrar. Então, temos de estar preparados, até porque o América ainda tem chances de escapar do rebaixamento", disse o volante Henrique.

O confronto será o quinto com o América-MG em 2016, sendo que o Cruzeiro ainda não venceu o adversário nesta temporada, com três empates e uma derrota, o que inclusive provocou a sua eliminação precoce no Campeonato Mineiro, nas semifinais.

Para quebrar esse jejum, o Cruzeiro não poderá contar com Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alisson, Elber, Rafinha e Willian são os principais candidatos à disposição do técnico Mano Menezes para substituí-lo.

"O Sóbis é importante para nossa equipe e tem nos ajudado muito. Mas o Cruzeiro tem outros jogadores de muita qualidade, como o Alisson, por exemplo. Qualquer um que entrar terá nossa confiança", disse o goleiro Rafael.