Ainda sem Victor e Erazo, Roger define relacionados do Atlético-MG para quinta

O técnico Roger Machado definiu nesta quarta-feira a lista de 18 relacionados do Atlético-MG para o confronto de quinta diante do Sport Boys, no Independência, pelo Grupo 6 da Libertadores. Sem grandes novidades, o time mineiro seguirá sem contar com o goleiro Victor e o zagueiro Erazo.

Afastado desde o fim do ano passado por causa de uma luxação no ombro direito, Victor voltou aos treinos ao lado dos companheiros na última terça-feira. No entanto, até pelo longo período sem atuar, o ídolo atleticano segue sem data definida para retornar aos gramados.

Já o zagueiro Erazo foi vetado por causa de dores no joelho direito. O equatoriano inclusive foi desfalque de última hora para o confronto diante da Caldense, no último fim de semana, pelo Campeonato Mineiro. A esperança era que ele se recuperasse a tempo de estar à disposição nesta quinta, o que não aconteceu.

Com isso, o Atlético-MG está definido para encarar o Sport Boys, com a entrada de Luan no lugar de Cazares. A equipe vai a campo no Independência com: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Luan e Otero; Robinho e Fred.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Giovanni e Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Carlos César e Danilo

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel e Felipe Santana

Meio-campistas: Rafael Carioca, Elias, Adilson, Otero e Cazares

Atacantes: Fred, Robinho, Luan e Rafael Moura