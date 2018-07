Ainda sem visto, Palmeiras adia apresentação de Hernán Barcos

SÃO PAULO - O Palmeiras planejava fazer a apresentação oficial do atacante argentino Hernán Barcos nesta sexta-feira, mas o evento foi adiado para a semana que vem, em data ainda indefinida. O visto de trabalho para estrangeiro no Brasil ainda não saiu e, com a documentação pendente, a estreia do reforço palmeirense não tem previsão para acontecer.

Apesar de ainda estar com a documentação pendente e de não ter sido apresentado oficialmente como reforço, Barcos já treina com o restante do elenco do Palmeiras desde a última segunda-feira. E, como ele vinha fazendo a pré-temporada na LDU, estará em boa forma para estrear com a camisa palmeirense quando o visto de trabalho for concedido.

Depois de boas atuações na LDU, do Equador, Barcos foi contratado para ser o principal atacante do Palmeiras. Enquanto ele não pode jogar, o titular do ataque palmeirense tem sido Ricardo Bueno, que fez um gol no empate com a Portuguesa, na noite de quarta-feira, e deve ser mantido no time para o jogo de domingo contra o Catanduvense.