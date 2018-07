Ponte Preta empata com Botafogo com gol nos acréscimos

Ainda não foi neste domingo que a Ponte Preta conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Mas poderia ter sido pior. Com um gol de pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, o time campineiro empatou com o Botafogo por 1 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, em partida válida pela quarta rodada.

Com apenas dois pontos em quatro jogos, a Ponte segue na lanterna do Grupo B e em 17.º lugar na classificação geral. Também sem vencer, o Botafogo é o último colocado do Grupo A. Ambos estão na zona de rebaixamento.

Pressionada pelos resultados ruins, a Ponte Preta iniciou a partida em cima do Botafogo, mas continuava sentindo falta de um meia de ligação, já que o esquema tático era com três volantes. Na melhor oportunidade, Rhayner recebeu de Jonas, invadiu a área e soltou a bomba rente ao travessão de Neneca. O time de Ribeirão Preto conseguiu equilibrar o jogo aos poucos, principalmente com Serginho pelo lado esquerdo, nas costas de Nino Paraíba.

Na volta do segundo tempo, a Ponte continuou tendo mais posse de bola que o Botafogo, mas encontrava dificuldades para entrar na área, tanto que passou a arriscar chutes de fora da área. Aos 24 minutos, na primeira finalização do time de Ribeirão Preto ao gol, o placar foi aberto. Após chutão, Diego Pituca dominou livre e contou com contribuição de João Carlos para marcar.

Quando a derrota parecia certa, a Ponte empatou aos 46 minutos. A arbitragem marcou pênalti após chute de Clayson bater na mão de César Gaúcho. Alexandro cobrou com categoria e deixou tudo igual.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado contra o São Bento, às 19h30, novamente atuando Moisés Lucarelli, pela quinta rodada. Já o Botafogo, no domingo, recebe o Ituano, também às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 BOTAFOGO

PONTE PRETA - João Carlos; Nino Paraíba, Tiago Alves, Fábio Ferreira e Reinaldo; Jonas, Elton e João Vítor (Clayson); Felipe Azevedo, Wellington Paulista (Alexandro) e Rhayner (Taiberson). Técnico - Vinícius Eutrópio.

BOTAFOGO - Neneca; Samuel Santos, Caio Ruan, Mirita e Augusto Ramos; César Gaúcho, Rodrigo Thiesen, Allan Dias (Moradei) e Danilo Bueno (Diego Pituca); Serginho (Diogo Campos) e Nunes. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Diego Pituca, aos 24, e Alexandro, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Klaus.

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba e Alexandro (Ponte Preta); Caio Ruan, Neneca, Allan Dias, Moradei, Diogo Campos, Danilo Bueno e Nunes (Botafogo).

RENDA - R$ 39.670,00.

PÚBLICO - 3.557 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).