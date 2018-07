Ainda sem Walter, Goiás vence Londrina e confirma reação na Série B

O Goiás parece realmente disposto a correr atrás do prejuízo depois de um primeiro turno decepcionante. Ainda sem contar com o atacante Walter, novo reforço do time, o Goiás manteve o 100% de aproveitamento no returno ao vencer o Londrina, por 1 a 0, no Estádio do Café, na noite desta terça-feira, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A derrota freia a reação do Londrina, que vinha de dois resultados positivos e almejava uma vaga no G4, mesmo que de forma provisória. Com 31 pontos, o time paranaense estacionou na sexta colocação. Sem perder há quatro jogos, sendo duas vitórias seguidas, sobre Tupi e Londrina, o Goiás se distanciou de vez da zona de rebaixamento e está na 13ª colocação, com 26 pontos.

O Goiás, que já havia assustado em cobrança de falta do lateral Ednei, abriu o placar aos 23 minutos. Patrick aproveitou rebote após escanteio e chutou forte. A bola desviou no meio do caminho e encobriu o goleiro Marcelo Rangel. O Londrina acordou com o gol e criou pelo menos três boas chances, mas Ivan fez grandes defesas e impediu o empate.

Diferente do primeiro tempo, a etapa final praticamente não teve lances de perigo. O Londrina tinha mais posse de bola, mas pecava demais no último passe e encontrava dificuldades para furar a defesa do Goiás, que jogava por uma bola no contra-ataque. Na melhor oportunidade dos donos da casa, Safira cruzou e Rafael Gava tentou completar de carrinho, mas, mesmo com o gol aberto, chutou para fora.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 22ª rodada. O Londrina enfrenta o Náutico, às 20h30, na Arena Pernambuco, em Recife, enquanto o Goiás recebe o Criciúma, às 21h30, no Serra Dourada, em Goiânia, quando deve ter a estreia de Walter, contratado nesta semana.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 0 x 1 GOIÁS

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Everton Sena, Marcondes e Paulinho; Germano, Fillipe Soutto, Rafael Gava (Marcelinho) e Zé Rafael; Bruno Batata (Safira) e Keirrison (Itamar). Técnico: Cláudio Tencati.

GOIÁS - Ivan; Ednei, Wesley Matos, Alex Alves e Jefferson; Adriano (Willian), Patrick, Léo Sena e Léo Lima (Daniel Carvalho); Carlos Eduardo (Rossi) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

GOL - Patrick, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

CARTÕES AMARELOS Germano e Rafael Gava (Londrina).

RENDA - R$ 44.746,00.

PÚBLICO - 2.514 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).