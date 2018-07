Ainda sem William Pottker, Internacional estreia na Série B contra o Londrina

Nunca sonhado por sua enorme torcida, o Internacional vai viver, neste sábado, uma tarde histórica. Pela primeira vez, o time gaúcho vai participar da Série B do Campeonato Brasileiro, em confronto contra o Londrina, às 16h30, no estádio da Café, em Londrina (PR). O jogo é válido pela rodada inaugural da segunda divisão nacional.

Após o rebaixamento inédito no Brasileirão do ano passado, com o 17.º lugar, o Internacional começa a missão de retornar à elite nacional sob olhares de desconfiança da torcida. Isso porque perdeu o título do Campeonato Gaúcho para o modesto Novo Hamburgo e ainda não convenceu a torcida com o futebol apresentado até o momento. Mas é dono de uma estrutura bem superior aos 19 demais concorrentes ao acesso, além de investimento.

O técnico Antônio Carlos Zago já definiu o time que vai a campo e o atacante William Pottker não vai estrear porque o recurso para reverter a suspensão do atleta foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Artilheiro do Campeonato Paulista pela Ponte Preta com nove gols, Pottker foi apresentado na última quinta-feira. A punição foi determinada pela expulsão do jogador em duelo contra o Cuiabá, na segunda fase da Copa do Brasil.

Sem o reforço, o setor ofensivo será formado por Marcelo Cirino, pelo argentino D´Alessandro e pelo uruguaio Nico López. A principal novidade será o retorno do volante Fabinho, que estava sem atuar por quase dois meses. A oportunidade surge porque Charles e Anselmo não convenceram o técnico e Edenílson está lesionado. "É polivalente, desempenha várias funções em campo. Acho que suprirá a ausência do Edenílson", garantiu Antônio Carlos Zago, que no ano passado dirigiu o Juventude, de Caxias do Sul (RS), e o tirou da Série C para a Série B.

Campeão do interior no Paraná, o Londrina terá novidades. O goleiro Zé Carlos, o volante Jardel e os atacantes Artur e Jonatas Belusso, todos recém-contratados, treinaram entre os titulares e devem ir para o jogo. O lateral-direito Lucas Ramon e o zagueiro Sílvio retornam de lesão e estão confirmados pelo técnico Cláudio Tencati, desde 2011 à frente do time.