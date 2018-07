Ainda sem Yago e Luis Fabiano, Ponte Preta define base para estreia no Paulistão

Enquanto aguarda a chegada do zagueiro Yago, emprestado pelo Corinthians, e também a definição sobre a possível volta do atacante Luis Fabiano, da China, o técnico Felipe Moreira trabalha a Ponte Preta com o elenco que tem à sua disposição. E pelas primeiras movimentações, ele já tem a base para a estreia no Campeonato Paulista diante da Ferroviária, dia 5, no estádio Moisés Lucarelli.

"Tenho que utilizar os jogadores que estão treinando comigo há duas semanas. Se alguém chegar agora, vai precisar de um tempo para se adaptar e alcançar o ritmo dos demais companheiros", justificou o técnico campineiro, que vai ter como grande teste o jogo-treino contra o Palmeiras, domingo cedo, no Majestoso, em Campinas, com portões fechados.

O treinador já tem uma escalação praticamente definida, com o esquema 4-3-3, mesmo adotado por seu antecessor, Eduardo Baptista, agora no Palmeiras. Entre as principais novidades estão o zagueiro Kadu, que pouco atuou em 2016 devido lesões e cirurgias, e os atacantes Lins, vindo do Figueirense, e Lucca, emprestado pelo Corinthians.

O time-base usado em treinos anteriores tem esta formação: Aranha; Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Kadu e Breno Lopes; João Vitor, Wendel e Matheus Jesus; Lins, Lucca e William Pottker. O lateral-esquerdo Breno Lopes atuou como titular nos últimos jogos do Brasileirão no lugar de Reinaldo.

Em princípio, a diretoria espera definir a chegada de, pelo menos, três jogadores. Yago já está emprestado pelo Corinthians, mas só voltou segunda-feira da excursão aos Estados Unidos, onde disputou a Florida Cup. No ataque, continua a espera por Luis Fabiano, que tenta rescindir seu contrato com o Tianjin Quanjian, campeão chinês da segunda divisão. A outra posição carente é a lateral esquerda. Brian, do Cruzeiro, é a mais nova opção, depois que Sidcley, do Atlético-PR, e Gilson, do Botafogo, foram descartados.