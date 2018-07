Ainda sob comando de interino, Vila Nova vence o Sampaio Corrêa

Com o resultado, o time goiano esqueceu a derrota para o Londrina, por 1 a 0, e atingiu os 10 pontos, quatro pontos acima dos times que frequentam a zona do rebaixamento. A equipe maranhense, que tinha conquistado sua primeira vitória ao bater o Criciúma, por 1 a 0, continua com quatro pontos, ocupando a lanterna.

Mesmo com a vitória, o clube goiano vive uma crise política. O presidente Guto Veronez não tem mais apoio de conselheiros e dirigentes - cinco deles entregaram o cargo durante o dia. Nas arquibancadas, uma grande faixa estampava: "Fora Guto! A máscara caiu".

O JOGO - O Vila Nova teve total domínio no primeiro tempo e criou as principais chances de gol. O Sampaio, muito recuado, deixou Max isolado no ataque e não chutou uma bola no goleiro da casa. Muito pouco. Restou se defender, contando com a grande fase do goleiro Rodrigo Ramos. Ele fez três boas defesas. Duas em chutes de longe de Jean Carlos e outro, numa saída nos pés de Vandinho.

A chance mais incrível, porém, aconteceu aos 45 minutos. Jean Carlos cobrou falta do lado direito e mandou a bola pelo alto no segundo pau. Vandinho apareceu entre os zagueiros e cabeceou para baixo para a defesa com os pés de Rodrigo Ramos. A bola ia entrando quando o lateral Éder Sciola deu um chutão e aliviou a pressão.

O time maranhense voltou do intervalo com Léo Rodrigues no lugar do apagado Rubens no meio-campo. Por coincidência ele teve a melhor chance do visitante aos 10 minutos, quando recebeu passe de Edgar e chutou para fora. Era sinal de que o Sampaio voltou mais disposto a explorar sua velocidade, aproveitando os avanços desorganizados dos goianos.

De tanto insistir, o Vila Nova saiu na frente aos 26 minutos. Robston chutou forte em direção à área, a defesa não cortou e a bola sobrou livre para Frontini. O artilheiro ajeitou e bateu no canto esquerdo de Rodrigo Ramos, que desta vez não fez milagre. O atacante exagerou na comemoração ao tirar a camisa e foi amarelado. Depois disso, o Vila se fechou com Cuca colocando o volante Magno Silva no lugar de Jefferson Feijão para reforçar a marcação.

No final de semana, o Vila Nova vai sair contra o Oeste, na Arena Barueri, sábado às 21 horas no fechamento da 10ª rodada. Na sexta-feira, o Sampaio Corrêa recebe o Brasil de Pelotas, às 21 horas, no estádio Castelão, em São Luis (MA).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

VILA NOVA - Wagner Bueno; Jefferson Feijão (Magno Silva), Douglas Assis, Vinícius Simon e Marcelo Cordeiro; Reginaldo, Robston, Jean Carlos e Pedro Carmona; Vandinho (Frontini) e Fabinho (Roger). Técnico: Cuca (interino).

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Luiz Otávio, Wagner e Rafael Estevam; Renan Ribeiro, Léo Gago, Rubens (Léo Rodrigues) e Diego Lorenzi; Edgar (Henrique) e Max (Wiliam Paulista). Técnico: Wagner Lopes.

GOL - Frontini, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo d'Alonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - Reginaldo, Frontini e Roger(Vila Nova). Renan Ribeiro (Sampaio).

RENDA - R$ 23.235,00.

PÚBLICO - 2.408 pagantes (3.130 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).