Ainda sob luto no Rio, Vasco e Resende abrem semifinais da Taça Guanabara

Vasco e Resende vão se enfrentar pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, no Maracanã, três dias depois da data original marcada para o duelo acontecer. Apesar da ameaça de um novo adiamento, por causa da previsão de forte chuva no Rio de Janeiro, o jogo vai ser realizado mesmo sob o luto dos recentes acontecimentos na capital fluminense.

Na última sexta-feira, dez jogadores das categorias de base do Flamengo morreram em um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento onde também funcionava o alojamento do clube para jovens atletas. Quando a tragédia aconteceu, o Rio ainda tentava se recuperar de chuva torrencial que causou seis mortes e derrubou cerca de 200 árvores, há uma semana.

As condições climáticas e a previsão do tempo na cidade motivaram a prefeitura a cancelar as aulas previstas para a rede pública nesta quarta-feira. Um novo adiamento do jogo entre Vasco e Resende também foi recomendado, mas a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) manteve a escala da partida e vai permitir o reembolso de torcedores que não se sentirem seguros a ir ao Maracanã.

Em campo, o Vasco vai defender uma invencibilidade de seis partidas na temporada e o aproveitamento de 100% no Campeonato Carioca. Apesar da boa fase, a última impressão foi do susto sofrido na primeira fase da Copa do Brasil, há uma semana, quando o time treinado por Alberto Valentim buscou o empate por 2 a 2 com o Juazeirense. O pênalti convertido por Maxi López, aos 45 minutos do segundo tempo, salvou a equipe da eliminação.

Cumprido o planejamento de oferecer uma preparação física mais longa para alguns jogadores, como Bruno César, Thiago Galhardo e Maxi López, Valentim tem a maior parte do elenco à disposição. As exceções são atletas lesionados que ainda vão precisar de mais tempo para se recuperar, como Breno, Ramon, Fellipe Bastos, Bruno Silva, Marcelo Mattos, Guilherme Costa e Rildo.

O Resende foi a surpresa da Taça Guanabara. No Grupo C, o time do Vale do Paraíba perdeu apenas na estreia e se aproveitou do início de ano ruim do Botafogo. O destaque do time é o atacante Maxwell, artilheiro da competição com seis gols, mesmo número de João Carlos, do Volta Redonda. A conta inclui as partidas do Grupo A, no qual o Resende ficou em primeiro lugar e se classificou para disputar as fases decisivas do Campeonato Carioca.