Ainda sonhando com título, Arsenal perde goleiro Cech por 1 mês

Cech se machucou no jogo de quarta ao dar uma arrancada de volta a sua área, após tentar uma cabeçada no ataque, em cobrança de escanteio, no último minuto da derrota para o Swansea por 2 a 1, em casa.

Segundo o departamento médico do clube inglês, o goleiro deve ficar fora de três a quatro semanas. Desta forma, ele perderá o importante clássico com o Tottenham, além dos jogos contra o West Bromwich e o Everton. Também estará ausente do novo jogo contra o Hull City, pela Copa da Inglaterra e da partida da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona.

O Arsenal caiu para o terceiro lugar do Inglês após perder suas duas últimas partidas. Tem agora seis pontos a menos que o líder Leicester e três abaixo do Tottenham.