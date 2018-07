Ainda sonhando com título, Internacional pega Flamengo

O Internacional enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na expectativa de ganhar o jogo e ver o Cruzeiro se dar mal contra o Palmeiras para voltar a sonhar com a caçada ao líder. A nove rodadas do final da competição, o clube gaúcho tem 50 pontos e o mineiro, 59.

O técnico Abel Braga não contará com o zagueiro Paulão, suspenso, e vai escolher o substituto entre Alan Costa e Thales. O treinador não antecipou a escalação, mas a troca do meia Alan Patrick por Valdívia no intervalo da derrota para o Corinthians por 2 a 1, no último domingo, pode ter sido um indicativo de que o meio de campo vai mudar. Se essa possibilidade for confirmada, Valdívia e Jorge Henrique disputam a posição.

Já o Flamengo, mesmo vindo de uma maratona de jogos e de estar a uma semana de disputar a primeira partida das semifinais da Copa do Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deverá poupar nenhum jogador.

Com 37 pontos, o time ocupa uma posição intermediária na tabela de classificação e precisa de mais três vitórias para afastar o risco de rebaixamento. Por isso, um bom resultado diante dos gaúchos deixará o time mais tranquilo para os dois duelos contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil.

Assim, os únicos jogadores que ficarão de fora do jogo no Maracanã são os lesionados Wallace e Alecsandro. O volante Márcio Araújo tem chance de atuar, já que está em fase final de recuperação de um desconforto muscular na coxa esquerda. Ele fará um teste antes da partida, mas mesmo que tenha condições é provável que fique no banco de reservas.