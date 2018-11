'Ainda temos esperança', diz Reinaldo após empate do São Paulo

O lateral Reinaldo acredita que o São Paulo vai conseguir a vaga no G-4 da Libertadores na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time não depende só das suas forças para ficar entre os quatro times que garantem vaga direta na Libertadores. Após o empate desta segunda-feira com o Sport por 0 a 0, no Morumbi, o time continua em quinto lugar e terá de vencer a Chapecoense, fora de casa, e torcer contra o Grêmio, que vai enfrentar o Corinthians, em Porto Alegre. Os dois jogos serão domingo.

"A gente foi ao Morumbi para buscar o resultado positivo. Tivemos bola na trave e pênalti perdido, mas é ter esperança. Temos o último jogo. Tenho certeza de que a nossa equipe vai a Chapecó para sair com o resultado positivo para conseguir a vaga, que é o nosso objetivo. O nosso torcedor merece estar na fase de grupos da Libertadores. É lutar até o último momento para buscar o nosso objetivo", afirmou o lateral ao programa Bem, Amigos!, do canal SporTV.

Reinaldo afirma que o time já mudou sua maneira de jogar com o técnico André Jardine, efetivado para 2019. O jogo diante do Sport foi sua partida após a efetivação.

"Mudou a forma de trabalho que o professor Jardine vai mostrando para a gente. Dentro de campo, estamos tentando, como estávamos tentando com o professor Aguirre. Mas não estamos conseguindo o resultado. A gente ganhou do Cruzeiro, perdeu para o Vasco. O professor Jardine vem melhorando nossa equipe para sair jogando, qualidade para fazer a bola chegar aos atacantes para ter a chance de gol. Tivemos várias chances de gol até a bola chegar no Helinho, no Everton, no Diego", afirmou o jogador são-paulino.

O lateral afirma que Jardine já tem a confiança do grupo para o ano que vem. "Ele já tem toda a confiança do grupo. É o nosso treinador para o ano que vem. É certeza que tudo está na cabeça dele para a gente ganhar da Chapecoense e começar o ano de 2019 bem. O torcedor do São Paulo não merece mais um ano sem título", afirmou Reinaldo.