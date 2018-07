Ainda tímido, Bottinelli conquista espaço no Flamengo

Contra o Horizonte, na quarta-feira, Bottinelli teve grande atuação e recebeu elogios diversos, a começar do técnico Vanderlei Luxemburgo, que sempre apostou no jogador. O meia Renato é outro que vê a evolução do argentino.

"Bottinelli foi um jogador que chegou e ninguém conhecia, mas o grupo o apoiou bem. Infelizmente no começo da temporada sofreu duas lesões e não deu para dar sequência. Agora, nos treinamentos, está motivado, entrou muito bem e ajudou. Nós sabemos como é argentino, né? Vem sempre procurando, mesmo tomando pancada", disse Renato.

Williams também credita o bom momento de Bottinelli ao apoio que o argentino vem recebendo do elenco e do treinador. "O Bottinelli é um excelente jogador. Tinha de ter uma confiança e ele está tendo do professor. Ele está se soltando com a gente, pois é quieto, não fala muito bem o português ainda, mas está se aprimorando e está junto com a gente, firme. É um excelente cara. O professor dá confiança a ele para chegar nos jogos e resolver", contou o volante.