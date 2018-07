Ainda vibrando pela Copa, Alemanha é campeã no Sub-19

A cada dia que passa a Alemanha reafirma ser a grande potência do futebol mundial na atualidade. Nesta quinta-feira, a seleção alemã bateu Portugal por 1 a 0 e, com uma campanha invicta e praticamente perfeita, se sagrou campeã europeia Sub-19.

No apito final do árbitro, festa alemã em Budapeste, capital da Hungria, com o terceiro título da seleção no torneio. As comemorações foram ainda maiores graças à grande campanha da Alemanha na competição, com quatro vitórias e apenas um empate, contra a Sérvia, ainda na fase de grupos. A seleção terminou a Eurocopa tendo marcado 12 gols e sofrido apenas dois.

Além de ser a melhor seleção na categoria profissional no momento, a Alemanha reitera a sua força nas categorias de base. Da equipe campeã mundial em 2014, por exemplo, Neuer, Boateng, Hummels, Höwedes, Khedira e Özil haviam sido campeões europeus Sub-21 em 2009.