Airton ainda é dúvida no Flamengo

RIO - O volante Airton começou na manhã desta terça-feira a fazer um tratamento em seu tornozelo esquerdo, lesionado no empate de domingo diante do Atlético-GO, por 0 a 0, em Goiânia. O jogador do Flamengo continua sentindo dores no local e é dúvida para enfrentar o Internacional, neste domingo, em Macaé (RJ), pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ainda dói um pouco, mas vou me dedicar muito ao tratamento para voltar contra o Inter. Se lesionar faz parte do futebol, mas ninguém quer ficar fora em um jogo tão importante", disse o jogador, que acabou torcendo o tornozelo no segundo tempo diante dos goianos.

"Foi um entorse no tornozelo esquerdo. Ele saiu do estádio com dor e um pouco de edema no local. Ontem (segunda-feira) já começou a tratar e ainda não temos uma previsão para o seu retorno. O Airton repetirá o tratamento em dois períodos nesta terça e vamos seguir assim até conseguir colocá-lo em campo", afirmou o médico do clube, Marcelo Soares.

Caso não possa contar com Airton, Luxemburgo deverá ter dificuldades para substitui-lo, já que o jogador que entrou em seu lugar no domingo, Muralha, também está fora, suspenso. Outro desfalque flamenguista, também por suspensão, é o lateral Junior Cesar.