Airton desfalca Benfica na Liga dos Campeões

Depois de participar de um treino no último domingo, Airton deu sinais de que poderia reforçar o Benfica. Mas no início desta semana, ele não conseguiu se restabelecer totalmente e ficou fora da lista de jogadores relacionados.

A boa notícia veio com o atacante paraguaio Óscar Cardozo, que se recuperou de lesão e reforça o Benfica. O lateral-esquerdo Fábio Coentrão não sente mais dores no joelho direito e também foi liberado pelo departamento médico.

O time português está na terceira colocação da chave com seis pontos, um atrás do Schalke 04 e três do Lyon. O Hapoel Tel-Aviv, por sua vez, é o lanterna com apenas um ponto.