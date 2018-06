Airton diz ser polivalente e pede 15 a 20 dias para estrear no Flu

Quarto reforço do Fluminense para esta temporada, o volante Airton foi apresentado nesta segunda-feira. Com disposição para entrar em campo, o jogador, que veio do rival Botafogo e assinou contrato de um ano, se dispôs a jogar fora de sua posição.

"Já joguei como zagueiro. Sei do novo esquema tático que o professor Abel (Braga) está adotando, mas cheguei agora e estou aqui para ajudar, onde o professor achar que deve me colocar. Vou sempre dar meu máximo para poder ajudar o Fluminense", garantiu.

Recuperado de uma cirurgia no tornozelo, feita para corrigir uma fratura que sofreu quando jogava pelo Botafogo, em junho do ano passado, o volante de 27 anos disse que está bem fisicamente e pediu de 15 a 20 dias para poder ter condições de estrear pelo novo clube.

"Estou na parte de transição, mas a cirurgia foi muito bem feita, o pessoal me recebeu muito bem. Conversei com o departamento médico e acho que em 15 ou 20 dias estarei pronto para a estreia. Agora é trabalhar para ajudar o grupo a conquistar títulos pelo Fluminense", afirmou.

Revelado pelo Nova Iguaçu, Airton despontou para o futebol como profissional em 2009, quando estreou pelo Flamengo. Naquele ano, foi peça importante do título do Campeonato Brasileiro. Em 2010, foi vendido ao Benfica, de Portugal, mas nunca se firmou. Retornou de empréstimo ao Flamengo e depois passou por Internacional e Botafogo, onde estava desde 2014.