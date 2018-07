Airton é vetado e Dudu Cearense deve ser titular no Botafogo

O técnico Jair Ventura não vai poder contar com uma peça importante do setor defensivo para enfrentar o Coritiba, neste sábado, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio. O volante Airton foi vetado pelo departamento médico, uma vez que não se recuperou das dores musculares na coxa e será preservado para o clássico contra o Flamengo, no fim de semana seguinte.

Nesta sexta, Ventura fechou o treino que o elenco realizou na Ilha do Governador e manteve o mistério sobre o esquema tático. Na quinta, ele havia escalado o time com Dudu Cearense entrando no meio-campo, mas há quem aposte em uma mudança de esquema, com Sassá atuando como terceiro atacante.

Ao que tudo indica, o time do Botafogo deverá ser: Sidão; Alemão, Carli, Emerson e Victor Luis; Lindoso, Bruno Silva, Dudu Cearense (Sassá) e Camilo; Neilton e Rodrigo Pimpão. Com 54 pontos, o Botafogo está em quinto lugar no Brasileirão, com cinco pontos de vantagem sobre o primeiro time fora do G6, a zona de classificação à Libertadores.