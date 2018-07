Airton fará exames nesta sexta-feira e ainda é dúvida no Botafogo

O técnico Jair Ventura ainda não sabe se poderá contar com o volante Airton para o jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogador reclama de dores no músculo posterior da coxa esquerda e passará por exames nesta sexta-feira.

Airton deixou mais cedo o clássico com o Fluminense, na quarta, em razão das dores. Nesta quinta-feira, ao se reapresentar ao time, o volante apontou uma melhora no quadro. Contudo, o clube quer se certificar da situação do jogador com os exames que serão conhecidos somente na sexta.

Assim, Jair Ventura deverá ter apenas a atividade de sábado para treinar com Airton entre os titulares, caso ele seja liberado pelo departamento médico. No mesmo setor, o técnico ainda terá a baixa de Rodrigo Lindoso. Recuperado de problema físico, o volante fez treino físico no gramado, demonstrou boa condição, mas só deve ser liberado pelos médicos para a rodada do meio da próxima semana, contra o Santos.

Vivendo bom momento no Brasileirão, o Botafogo ocupa a 10ª colocação da tabela, com 32 pontos. O time carioca chegou a figurar na zona de rebaixamento no primeiro turno da competição.