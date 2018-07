Airton herda vaga de Amaral no Fla e deve ser titular

Airton enfrentou vários problemas com lesões musculares nesta temporada e está longe de exibir a forma física ideal. Por esses motivos, ele acabou perdendo espaço no time, que espera voltar a bater o Vasco após ter derrotado o rival por 1 a 0 no primeiro turno da competição nacional.

Na segunda parte do coletivo desta quinta-feira, Dorival testou Mattheus no lugar de Cleber Santana, enquanto Wellington Bruno entrou no lugar de Renato. Os dois jogadores testados, porém, devem ficar como opções no banco de reservas neste sábado.

Caso repita a formação titular escalada nesta quinta, Dorival Júnior mandará o Flamengo a campo com: Paulo Victor; Wellington Silva, Renato Santos, Gonzalez e Ramon; Airton, Ibson, Renato e Cleber Santana; Hernane e Vagner Love.

Mesmo recuperado de dores na panturrilha direita, o lateral-esquerdo Léo Moura treinou entre os reservas nesta quinta, assim como aconteceu com o atacante Liedson, que superou dores no joelho esquerdo. Ele fez dupla de ataque com Adryan no coletivo, enquanto Hernane foi mantido no time titular ao lado de Vagner Love.