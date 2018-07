Airton lamenta desfalques do Botafogo e diz que erros de virada não se repetirão

O volante Airton acredita que o elenco do Botafogo tem peças de reposição para suprir as baixas causadas pelas lesões de alguns jogadores, casos do lateral Marcinho, que passará por cirurgia no joelho e deverá ficar seis meses afastado, e do zagueiro Carli, com um problema no pé direito, embora tenha lamentado os problemas. O time vai lutar por uma vaga na decisão da Taça Rio neste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, em jogo marcado para o Engenhão.

"É muito complicado. Todos os jogadores que atuam pela direita sofreram lesões. Ficamos tristes com isso, mas temos que nos adequar da melhor maneira possível. O Jair (Ventura, técnico do Botafogo) vai ver a melhor opção para nós. O Fernandes é uma, um jogador de muita qualidade e certamente pode nos ajudar como meia e até lateral", destacou Airton, que negocia a renovação de contrato.

O último clássico contra o Fluminense não traz boas lembranças para os botafoguenses. O time sofreu a virada e perdeu por 3 a 2 após ter aberto dois gols de vantagem no placar, em 23 de março, também no Engenhão.

Airton prometeu que os vacilos daquela noite não vão mais se repetir. "Foram alguns lances que resolveram o jogo, um descuido. Mas o Jair conversou com a gente e esperamos não repetir os erros para sairmos com a vitória", completou Airton.

Pela Taça Rio, o Botafogo, que terminou na liderança do Grupo B, enfrenta o Fluminense, vice-líder do Grupo C, no Engenhão, no domingo. Os confrontos válidos pelas semifinais do Estadual também já estão definidos devido à colocação dos clubes na classificação geral da competição. O Flamengo, equipe de melhor campanha, enfrenta o Botafogo, quarto colocado na tabela.