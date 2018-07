Airton lamenta desfalques do Botafogo e diz que erros de virada não se repetirão O volante Airton acredita que o elenco do Botafogo tem peças de reposição para suprir as baixas causadas pelas lesões de alguns jogadores, casos do lateral Marcinho, que passará por cirurgia no joelho e deverá ficar seis meses afastado, e do zagueiro Carli, com um problema no pé direito, embora tenha lamentado os problemas. O time vai lutar por uma vaga na decisão da Taça Rio neste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense, em jogo marcado para o Engenhão.