Airton não treina e é desfalque do Botafogo contra o Cruzeiro

Assim como nos últimos dias, Airton ficou de fora do treino do Botafogo neste sábado. Assim, o volante que se recupera de um problema na coxa esquerda sequer viajou com a delegação do time alvinegro para enfrentar o Cruzeiro, às 16 horas deste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o time comandado pelo técnico Jair Ventura poderá contar com Sassá, Carli e Dudu Cearense, que foram poupados das atividades de sexta-feira, mas viajaram a Minas Gerais com o restante do elenco e devem atuar como titulares da partida.

Já Luis Henrique, de 18 anos, treinou com o restante do elenco, mas não seguiu para Belo Horizonte. O jovem negocia a renovação de contrato com o Botafogo e um empréstimo em seguida para o Atlético Paranaense.

Na semana passada, o Cruzeiro goleou o Botafogo por 5 a 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora os dois times fazem um duelo importante no meio da tabela de classificação do Brasileirão, pois os cariocas ocupam a 10.ª colocação com 32 pontos, três à frente do adversário.

A provável escalação do Botafogo para enfrentar o Cruzeiro será: Sidão; Diego, Carli, Emerson Silva (Emerson) e Diogo Barbosa; Bochecha (Victor Luis), Bruno Silva, Dudu Cearense e Camilo; Neilton e Sassá.