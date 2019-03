Airton revela reunião com presidente do Flu sobre atrasos e garante foco

O volante Airton revelou nesta terça-feira que os jogadores do Fluminense se reuniram com o presidente Pedro Abad para tratar dos salários atrasados. O elenco não recebe os vencimentos desde o ano passado, mas o atleta garantiu confiar que a diretoria solucionará o problema em breve.

"A gente sabe que a diretoria está trabalhando. O grupo está focado para dar o máximo. Começamos a semana muito bem e estamos no início de um trabalho. A diretoria está trabalhando para colocar tudo em dia", declarou nesta terça-feira.

A diretoria do Fluminense não quitou os pagamentos referentes a fevereiro, chegando ao terceiro mês de atraso salarial. O clube ainda deve quantias referentes a férias e direitos de imagem. Em meio a esta crise financeira, o time tricolor segue no mercado em busca de reforços, como o meia Nenê, do São Paulo.

Questionado sobre uma possível "incoerência" nesta situação, Airton despistou. "Não estou aqui para achar incoerente. Estamos focados, tivemos ontem uma reunião com o presidente. Eles têm passado as coisas. Estamos focados no campo, junto com o professor Diniz. Eles vão quitar o que estão devendo."

Em meio ao imbróglio, o Fluminense tenta manter a boa fase em campo. Líder do Grupo B da Taça Rio, a equipe volta a campo nesta quinta-feira, quando encara o Boavista em Bacaxá, apostando mais uma vez no estilo de Fernando Diniz para vencer.

"A forma como o professor Diniz trabalha é diferente, a equipe joga sempre impondo o ritmo e buscando a vitória. Cheguei aqui ano passado e não tive muitas oportunidades, mas esse ano fiz a pré-temporada e estou podendo ajudar o grupo", comentou Airton.