Airton se machuca e aumenta lista de desfalques no Fla

O volante treinava no CT de Vargem Grande quando, ao dividir uma bola com Diego Maurício, acusou dores no pé esquerdo. Após avaliação médica, foi constatada uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. Com isso, ele está fora do jogo contra o Boavista e não tem previsão de voltar a jogar.

Já Léo Moura, que vai ser substituído pelo jovem Galhardo, só deve voltar ao time no fim de semana, contra o Duque de Caxias. Joel lamentou os desfalques. "Confesso que fiquei triste com os problemas desta semana. Logo no período que teria para treinar, perdi meus principais jogadores (Ronaldinho e Léo Moura). Isso é muito chato", disse o treinador.

Nesta segunda-feira à tarde, Joel Santana armou o Flamengo em treino coletivo com: Felipe; Galhardo, Welinton, David e Junior Cesar; Airton, Muralha, Camacho e Bottinelli; Deivid e Vagner Love. Depois de sentir lesão, Airton foi substituído por Maldonado, que deve ganhar nova chance contra o Boavista.