Airton sofre fratura na perna e vira mais uma baixa no Botafogo

Mesmo sem perder do Flamengo neste domingo, o Botafogo ficou no prejuízo no empate sem gols disputado em Volta Redonda. Isso porque o volante Airton sofreu uma fratura na perna e virou baixa por tempo indeterminado no time que disputa o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores ao mesmo tempo.

Airton fraturou a perna direita em uma dividida com Willian Arão. Ele caiu de mal jeito em cima da própria perna, causando a lesão na fíbula. Na sua retirada de campo, os médicos nem deixaram que o jogador olhasse para o local ferido.

Os primeiros atendimentos ocorreram no próprio estádio, mas ele permaneceu na ambulância, devido ao exame antidoping. Só depois foi encaminhado ao hospital para avaliação mais completa. Não há previsão exata para seu retorno, mas não deverá ter prazo inferior a quatro meses.

O lateral-esquerdo Victor Luís também inspira cuidados no Botafogo. Em outra dividida com Willian Arão, ele pisou em falso no gramado e sofreu torção no joelho direito. Deve ser baixa para os próximos jogos.

O Botafogo volta a campo diante do Santos, na próxima quinta-feira, às 21 horas, no Pacaembu, em São Paulo. Para este confronto, a expectativa é pela liberação dos meias Camilo e Lindoso, que estão no departamento médico.