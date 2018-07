Airton treina no gramado e deve reforçar o Botafogo contra o Colo Colo

O Botafogo deverá contar com um reforço de peso para encarar o Colo Colo nesta quarta-feira, em Santiago. Recuperado de lesão, o volante Airton trabalhou com o restante do elenco nesta terça e mostrou que tem condições de ajudar a equipe na partida que definirá a classificação à terceira fase preliminar da Libertadores.

Um dos principais jogadores do Botafogo na reta final de 2016, Airton era também um dos melhores em campo na partida de ida contra o Colo Colo, semana passada, no Engenhão. Foi dele o primeiro gol da vitória por 2 a 1, mas no fim da etapa inicial, ele caiu de mau jeito, sentiu o cotovelo e precisou ser substituído.

Sem ele, o Botafogo caiu de produção e levou o gol do Colo Colo no segundo tempo. Exames diagnosticaram um estiramento no ligamento do cotovelo esquerdo, mas o volante se recuperou bem nos últimos dias e, diante da importância da partida, deverá ir a campo.

Nesta terça, ele participou normalmente do treino de reconhecimento no gramado do Estádio Monumental, assim como o meia Camilo, que havia ficado de fora da atividade da última segunda. O técnico Jair Ventura fez mistério e não confirmou a equipe que entrará em campo.

Com a vantagem obtida na ida, o Botafogo pode empatar nesta quarta que estará na próxima fase da Libertadores. Se perder por 1 a 0, a equipe brasileira será eliminada, mas se marcar um gol, obrigará o Colo Colo a fazer pelo menos três para avançar.