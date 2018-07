Airton volta a treinar com grupo e espera chance no Fla Depois de ficar fora do jogo contra o Internacional, no último domingo, em Macaé (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, por causa de um edema no tornozelo esquerdo, o volante Airton voltou a treinar com o grupo de jogadores do Flamengo na manhã desta quarta-feira e agora espera poder atuar no clássico contra o Vasco, no próximo domingo, no Engenhão, pela jornada derradeira da competição nacional.