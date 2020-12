Airton, zagueiro do Avaí, é agredido por torcedor com socos em Florianópolis

O zagueiro Airton, do Avaí, foi agredido com socos por um torcedor no meio da rua. Isso aconteceu domingo, em Florianópolis. O defensor estava junto com o volante Ralf, ex-Corinthians, e com os atacantes Jonathan e Ronaldo, que conseguiram afastar o agressor, que vestia a camisa de uma torcida organizada do clube. Ainda não se sabe o motivo das agressões.

O clube catarinense não havia se manifestado até o início da tarde desta segunda-feira. O clube não passa por um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto é que o técnico Geninho pediu demissão na semana passada. Não está descartado o fato de o torcedor ter se revoltado com os jogadores fora do ambiente do time.

O Avaí não vence há três jogos e corre atrás de um novo técnico. Marquinhos Santos, ex-Coritiba, é o preferido e pode ser anunciado ainda nesta segunda. Após empate de 1 a 1 com o Operário-PR, em Ponta Grossa (PR), a equipe parou na nona colocação com 37 pontos, a seis do G-4. O time voltará a campo nesta terça, às 21h30, quando receberá a Chapecoense, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 27.ª rodada.