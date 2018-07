Aislan chega ao Vasco e prevê concorrência por vaga na defesa

O Vasco apresentou oficialmente o zagueiro Aislan nesta quarta-feira, em Pinheiral, no interior do Rio, onde o clube realiza pré-temporada. O jogador de 26 anos foi contratado no início do ano junto ao Madureira, e assinou contrato até dezembro.

Revelado pelo São Paulo e com passagem pelo futebol europeu, Aislan terá concorrência difícil por uma vaga na defesa vascaína, já que a equipe conta com outros cinco zagueiros no plantel principal. Sobre isso, ele preferiu ser diplomático em sua primeira entrevista após a apresentação e disse que espera uma "disputa bem sadia".

"Isso é bom para que o companheiro que estiver jogando saiba que tem alguém querendo jogar também. Isso evita que o atleta entre numa zona de conforto e acaba nos motivando para que possamos dar o melhor de cada um ao grupo", declarou.

Aislan é um dos dez reforços anunciados pelo Vasco desde que Eurico Miranda voltou à presidência do clube, em dezembro. Além do zagueiro, o time já contratou o lateral-esquerdo Cristiano (ex-Vila Nova), o lateral-direito Bruno Ferreira (ex-Portuguesa), os volantes Jean Patrick (ex-Luverdense) e Lucas (ex-Macaé), os meias Julio dos Santos (ex-Cerro Porteño-PAR), Marcinho (ex-Vitória) e Matheus Índio (ex-Santos) e os atacantes Erick (ex-Bragantino) e Romarinho (ex-Brasiliense).