Ajax vai pagar R$ 45 milhões de indenização à família de jogador do clube em estado vegetativo

O Ajax anunciou nesta segunda-feira, 21, o pagamento de 7,85 milhões de euros (R$ 45 milhões) à família de Abdelhak Nouri, promessa das categorias de base do clube holandês que está em estado vegetativo desde que sofreu uma parada cardíaca durante uma partida da equipe, há cinco anos. O incidente deixou o ex-jogador, atualmente com 24 anos, com graves lesões cerebrais.

"Estamos cientes de que o sofrimento de Abdelhak e seus parentes não termina com isso. Ainda é uma situação muito triste, também notamos isso aqui no Ajax", disse Edwin van der Sar, gerente-geral e ídolo do clube, em comunicado.

O pagamento também encerra um longo processo judicial movido pela família de Nouri contra o Ajax. Por sua vez, o clube, que arcou com os custos de saúde e dos cuidados do jovem, afirma que continuará cuidando das despesas.

Familie Nouri en Ajax treffen schikking. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 21, 2022

Em julho de 2017, Nouri caiu desacordado durante um amistoso de pré-temporada contra o Werder Bremen, na Áustria. A joia holandesa lutou pela vida durante meses e desde então sofre com sequelas da parada cardíaca. Por conta disso, sua família reivindicou uma indenização para custear os cuidados mais adequados ao atleta, aceitos pelo Ajax.

"O envolvimento e empenho do Ajax foram extremamente importantes durante todos estes anos. O Ajax faz parte de nossas vidas desde a infância de Abdelhak. Agradecemos a união com os responsáveis ​​pelo clube e seus torcedores", afirmou o pai do jogador, Mohammed Nouri.