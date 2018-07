Ajax aceita punição de 7 jogos de suspensão a Suárez por mordida

AMSTERDÃ - O Ajax aceitou a punição de sete jogos imposta pela Federação Holandesa de Futebol ao atacante Luis Suárez, que já havia sido suspenso por duas partidas pelo seu próprio clube por ter dado uma mordida no meio-campista Otman Bakkal, do PSV Eindhoven, no último sábado, em jogo válido pelo Campeonato Holandês.

Com a decisão do Ajax de não apelar contra a punição, a possível audiência disciplinar que poderia acontecer nesta quinta-feira não ocorrerá e a pena de sete jogos começa a valer automaticamente a partir de agora para Suárez. A federação de futebol do país acusou o jogador de ter cometido "um ato violento, mordendo um adversário".

Apesar da punição inicial de dois jogos de suspensão, anunciada na segunda-feira pelo Ajax, o jogador esteve em campo na última terça-feira, contra o Real Madrid, em Amsterdã, pela Liga dos Campeões, já que a pena aplicada ao atleta vale só para duelos do Campeonato Holandês. Com isso, ele poderá defender o Ajax no confronto do próximo dia 8, contra o Milan, pelo Grupo G do maior torneio interclubes da Europa.

Na partida do último sábado, o juiz não viu a agressão de Suárez e o jogador sequer foi punido com cartão, mas imagens de TV foram usadas como prova contra o uruguaio. Além disso, Otman Bakkal abaixou o seu uniforme e mostrou que ficou com uma marca vermelha, provocada pela mordida que recebeu, perto de sua clavícula.

Suárez foi um dos destaques da Copa do Mundo da África do Sul, com três gols marcados, mas também enfrentou duras críticas por ter feito uma defesa com as mãos que evitou um gol de Gana nas quartas de final da competição.